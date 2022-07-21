Оливейра: «Я еду в Абу-Даби, чтобы закрыть рот Исламу и Хабибу»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) заявил, что команда Ислама Махачева (22-1) отказалась драться в Бразилии или на нейтральной территории.

«Все знали, что я хотел драться с Конором в Бразилии, но он не ответил на мой вызов, — сказал Оливейра в интервью Sherdog. — Они (Нурмагомедов и Махачев. — Прим. «СЭ») говорили много дерьма в СМИ. Говорили, что поедут в Бразилию, чтобы избить меня на глазах моих фанатов. Они не согласились на это. Они даже не согласились подраться на нейтральной территории. В итоге чемпион подерется на территории своего соперника уже в третий раз. Как я показал в боях с Порье и Гэтжи, для меня это не проблема. Когда клетка закроется, останемся только мы вдвоем. Я еду в Абу-Даби, чтобы закрыть рот Исламу и Хабибу.

Если Хабибу и Исламу нравится продвигать бой, не высказывая уважения другим видам боевых искусств, то это их право. Я уважаю все стили единоборств. Мы должны быть осторожными в своих выражениях. Кого победил Махачев? Я победил всех топов сабмишном или нокаутом. Я не доведу бой до решения».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).