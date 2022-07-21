Харитонов надеется, что Петр Ян усвоит его советы перед боем с О'Мэлли

Российский боец ММА Сергей Харитонов надеется, что Петр Ян обратит внимание на его советы перед боем против Шона О'Мэлли.

«Если Ян услышал мои слова и будет лучше готовиться, то он выйдет побеждать. Если нет, то пойдет вниз. А так... Я всегда болею за наших ребят. Хочу, чтобы они выигрывали», — сказал Харитонов «СЭ».

Ян проведет бой против О'Мэлли 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

На счету 29-летнего Яна 16 побед и 3 поражения в ММА. В последнем поединке россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу и не смог вернуть себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

27-летний О'Мэлли одержал 15 побед, потерпел 1 поражение и завершил 1 поединок вничью. Последний бой американца против бразильца Педро Муньоса был признан несостоявшимся: во втором раунде судья остановил бой из-за того, что Муньос ничего не видел после тычка в глаз от О'Мэлли.