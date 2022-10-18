Белал Мухаммад поделился эмоциями от тренировочного лагеря с командой Хабиба Нурмагомедова

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (21-3) сообщил, что он никогда так усердно не готовился к предстоящему бою в UFC.

«Я был в разных залах, и когда они (команда Хабиба. — «СЭ») говорят, что тренируются по-другому, это правда, — сказал Мухаммад на подкасте Jibber with Jaber. — Эти парни тренируются с детства. Когда в зал входит Хабиб, это похоже на армию, в которой нельзя шутить. Там полная дисциплина. К тому же мы мусульмане. Сперва мы словно убиваем друг друга, а затем вместе молимся. Ты больше погружаешься в религию, это сближает тебя с Богом, отвлекает от повседневных стрессов в Америке.

Раньше у меня были дни, когда я чувствовал, что мне тяжело тренироваться, и я просто шел к парням, с которыми мне было легче работать. Здесь (в команде Хабиба. — Прим. «СЭ») каждый из парней — монстр, и им все равно, в какой весовой категории ты выступаешь. Их техника на высочайшем уровне. Тренировки стали намного интенсивнее».

22 октября Мухаммад проведет бой против Шона Брэди (15-0) на UFC 280 в Абу-Даби.