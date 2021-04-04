Олимпийский борец Арутюнян рассказал, какие цели преследует в лиге Хабиба Нурмагомедова
10:12
Обладатель серебряной медали по греко-римской борьбе на Олимпийских играх 2016 года, боец ММА Мигран Арутюнян рассказал о целях, которые он преследует в лиге Хабиба Нурмагомедова — Eagle FC.
«Я, откровенно говоря, от малого до великого хочу перебить весь дивизион. Возможно, что прозвучит нескромно, но надо стать победителем в своей весовой категории. После этого почему бы и не повторить такое же в другой весовой категории?» — заявил Арутюнян в интервью «СЭ».
Дебютный поединок Арутюняна состоится 6 апреля в Москве на турнире EFC 35. Его соперником станет боец из Ярославля Ахмедханов Ахмед.
На счету 32-летнего Арутюняна 3 победы и 1 поражение. У оппонента — 3 победы и 3 поражения.
(Ислам Бабаджанов)
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