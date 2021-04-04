Мигран Арутюнян высказался о поражении в прошлом бою и потасовке после него с участием его отца

Армянский боец ММА Мигран Арутюнян высказался подробно о поражении в прошлом бою с Жасуланом Акимжаном, объяснив, что стало причиной такого исхода.

«Все пошло не так. Все шло не так: от тренерского штаба до окружающих меня людей. Также профессионализма не хватало. В целом, я виню только себя. Но для чего моя команда, если она на многое не обращает внимания и о многом заранее не думает? Но это все уже позади. Если резюмировать, то я не был готов к этому бою, и я просто не должен был драться. Вот и все. Но в этом весь мой характер. Я просто не смог отказаться. Постеснялся», — сказал Арутюнян в интервью «СЭ».

Также Арутюнян прокомментировал момент во втором раунде, когда он нанес сопернику удар правой рукой.

«Это был роковой момент в этом бою. Я достал его слегка, и, честно говоря, не могу сказать, что попал мощно, но этого хватало, чтобы он подсел и, так скажем, затанцевал. Но мое джентльменство, мое внутреннее состояние... Я не знаю. Почему-то в моей голове была мысль: Вставай. Я не краду победу. Для меня это так казалось на тот момент. На то и интереснее. В этом весь я. Все-таки, наверное, мне не хватает четкой, сфокусированной злости спортивной», — продолжил он.

Сразу после поединка случилась небольшая потасовка между болельщиками, в которой не остался в стороне отец Миграна Арутюняна.

«На тот момент, конечно же, я был в таком состоянии... Когда я встал, я увидел, что там потасовка. Отец мой разнимает, его кто-то толкает — летят руки, и прямо на него. Он мой отец. Он сам по своей природе не мог иначе. Он не отходит и не уходит в таких ситуациях. Поэтому вы заметили мою такую реакцию».

Бой Арутюняна и Акимжана состоялся в октябре 2019 года на турнире GFC 19 в Сочи. Победу нокаутом в третьем раунде одержал представитель Казахстана Жасулан Акимжан.

Следующий поединок 32-летнего Арутюняна (3 победы, 1 поражение) состоится 6 апреля на турнире Eagle FC 35 в Москве. Его соперник — россиянин Ахмедханов Ахмед (3 победы, 3 поражения).

(Ислам Бабаджанов)