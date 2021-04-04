Мигран Арутюнян прокомментировал возвращение в ММА

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по греко-римской борьбе, ныне профессиональный боец Мигран Арутюнян поделился эмоциями перед возвращением в ММА после полуторагодичного простоя.

«Чувствую себя отлично. Морально — классно. Для многих, возможно, это не хорошо, но для меня — отлично. Я возвращаюсь в свое дело. Не перерыв, а пауза, можно сказать, пошло мне на пользу. Я успел перезагрузиться и многое поменять в своей жизни. Теперь готов начать все заново», — сказал спортсмен в интервью «СЭ».

Также спортсмен рассказал о своем следующем оппоненте — Ахмедханове Ахмеде, с которым он встретится 6 апреля на турнире Eagle FC 35 в Москве.

«Вы знаете, я еще с детства — с момента борцовской карьеры отказываюсь изучать своих соперников. Но мои тренеры изучали его [Ахмедханова], и я могу одно сказать, что он — очень серьезный оппонент, и наверняка у него своя подготовка и свои задачи. Думаю, что нас ждет интересный бой», — отметил он.

Последний бой Арутюнян провел в октябре 2019 года GFC 19 в Сочи, где он проиграл нокаутом Жасулану Акимжанову. В ММА у 32-летнего Арутюняна 3 победы и 1 поражение.

(Ислам Бабаджанов)