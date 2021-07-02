Олейник рассказал о разговоре с Даной Уайтом

Российский тяжеловес Алексей Олейник рассказал «СЭ» о деталях разговора с президентом UFC Даной Уайтом, который состоялся 20 июня после его боя с Сергеем Спиваком. Олейник проиграл Спиваку единогласным решением судей.

— Мы пообщались с Даной Уайтом после поединка, он был в хорошем расположении, хорошо отозвался о бое, поздравил меня с днем рождения (20 июня Олейнику исполнилось 44 года. — Прим. «СЭ»), все было нормально, — сказал Олейник.

— Что именно сказал Дана Уайт?

— Мы общались буквально две минуты. Он сказал: «Congratulations, happy birthday», сказал, что был хороший бой, что-то в духе: «Красавчик, так держать».

— А с Али Абдель-Азизом обсуждали свое будущее?

— Еще нет. Но опять же по поводу следующего боя в UFC я просил через него. Он сказал: «Все окей, сначала занимайся здоровьем, буду иметь в виду. Чуть что — сразу буду предлагать, говорить об этом».

— Сколько боев у вас осталось по контракту с UFC?

— Навскидку не вспомню, один-два боя... Вроде было четыре боя, я провел уже два или три.

На счету Олейника 59 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА. Он выступает с 1996 года.