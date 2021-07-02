Оливейра заявил, что Макгрегор победит Порье

Действующий чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от третьего поединка с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена в легком дивизионе Дастина Порье.

«Думаю, победит Конор. У него будет другой настрой, он будет сосредоточен. Это очень конкурентный поединок, но я ставлю на Конора. Думаю, он заберет бой. Не могу четко объяснить, но мне так кажется», — цитирует Оливейру BJPenn.

32-летний Порье проведет третий поединок против 32-летнего Макгрегора в главном бою UFC 264. Первый поединок состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

Зрители телеканала РЕН ТВ смогут в прямом эфире увидеть поединок. Шоу состоится в Лас-Вегасе в ночь с 10 на 11 июля.