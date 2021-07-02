Олейник попросил UFC дать ему бой: «Не чувствую себя поверженным и выжатым»

Российский тяжеловес Алексей Олейник рассказал «СЭ», что попросил матчмейкеров UFC дать ему бой, как только представится такая возможность.

В ночь на 20 июня Олейник потерпел третье поражение в UFC подряд, проиграв единогласным решением судей Сергею Спиваку из Молдавии.

«Останусь ли я в UFC? Всегда решают две стороны, первая — UFC, вторая — это я, — сказал Олейник. — Я после боя не чувствую себя поверженным, выжатым, обессиленным. Вижу свои ошибки, вижу, где можно что-то улучшить, изменить. А какой вывод из боя сделает UFC, такой и сделает».

«Я, кстати, уже сказал UFC: «Ребят, если подвернется любой ближайший бой — готов подраться», — отметил 44-летний боец. — Они сказали: «Окей, приняли». В любом случае у меня сейчас отстранение на месяц. На 30 или на 45 дней, стандартное после каждого боя, вне зависимости от того, с травмами ты или нет. После этого срока смогу драться. Пока в UFC ответили стандартным «Ок», если будет предложение — я готов драться».