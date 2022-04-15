Олейник ответил на слова Родниной о MMA

Российский боец UFC Алексей Олейник прокомментировал слова депутата Государственной Думы Ирины Родниной, о том, что она не считает ММА спортом, а бойцов — спортсменами.

«Меня в этом никто никогда не упрекал, а мнение Родниной мне не интересно. Я не интересуюсь её деятельностью, а она, скорее всего, не интересуется моей деятельностью. Были и есть люди, делающие разные заявления, но я не лезу в их спорт и не хочу, чтобы они лезли в мой спорт с таким критичным и однозначным суждением. При этом я уважаю все виды спорта. Мне важно моё мнение и мнение миллионов людей. Какой-то процент относится скептически к моей деятельности, с критикой или недоверием, но такое есть везде. Кто-то не верит в политику, в какой-то вид музыки или искусства, а кто-то не верит в ММА. Мне всё равно. По сути человек говорит, что меня нет, UFC нет, миллионов фанатов по всему миру нет, наших выступлений нет, наших гонораров нет. Я от этого никак не страдаю», — рассказал Олейник MMA.Metaratings.ru.

10 апреля депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что нейтрально относится к дисциплине MMA, однако не считает их спортом, а мужским развлечением.

Олейник одержал победу над американцем Джарэдом Вандераа в рамках андеркарда UFC 273 в Джексонвилле (США). Олейник одержал победу над американцем Джарэдом Вандераа в рамках андеркарда UFC 273 в Джексонвилле (США).