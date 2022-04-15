Марина Мороз подписала новый контракт с UFC

Украинский боец смешанных единоборств Марина Мороз сообщила, что подписала новый контракт с UFC.

«Рада сообщить, что я подписала новый контракт с лучшей организацией в мире! Спасибо UFC и моей команде за помощь, с нетерпением жду возвращения в октагон!» — написала Мороз в соцсетях.

В последнем поединке Мороз удушающим приемом во втором раунде победила Марию Агапову на турнире UFC 272, который состоялся в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе. Всего на счету украинской спортсменки 11 побед и три поражения.