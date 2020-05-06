Олег Тактаров: «Кто Тактарова обидел, тот долго не проживет. Я за вас боюсь даже»

Бывший боец UFC Олег Тактаров обратился к подписчикам, которые резко высказываются в адрес экс-спортсмена после его слов о кавказских народах.

— Есть такой принцип: кто Тактарова обидел, тот долго не проживет. Такое уже несколько раз было. Я за вас боюсь даже. Не пишите ничего, удача от вас не отвернется. Не пишите, ради вашего здоровья. Чтобы я не чувствовал, что вина на мне. Я за вас переживаю. Майских жуков там убили, а тут люди — сказал Тактаров в прямом эфире Instagram.

Ранее 52-летний Тактаров был вовлечен в конфликт с другим бойцом смешанных единоборств, Александром Емельяненко, который нецензурно оскорбил его после заявлений о Кавказе. Сам Тактаров ответил, что Александр «умер в его глазах».

«Не позволю обижать моего прилежного ученика!» Тактаров заявил, что он на стороне Хабиба