«Он умер в моих глазах». Тактаров ответил на оскорбления от Александра Емельяненко
21:01
Бывший боец ММА Олег Тактаров ответил на заявление российского бойца Александра Емельяненко.
Ранее 38-летний Емельяненко назвал проституткой 52-летнего Тактарова за его высказывания о Кавказе.
— Не трогайте Джона Рембо, — подписал отрывок фильма «Рэмбо» в своем Instagram Тактаров. — Вы не прошли, что он прошел. Вы не были в его мокасинах. А тыкать в него пальцем героем не станешь. Сегодня умер один бывший боец... Умер в моих глазах... Возможно его очень попросили это записать... возможно. Но теперь уже все равно. Он умер.
Александр Емельяненко назвал Тактарова проституткой за его высказывания о Кавказе?
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