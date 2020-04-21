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«Он умер в моих глазах». Тактаров ответил на оскорбления от Александра Емельяненко

21:01
Олег Тактаров. Фото Instagram.
Олег Тактаров. Фото Instagram.
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Бывший боец ММА Олег Тактаров ответил на заявление российского бойца Александра Емельяненко.

Ранее 38-летний Емельяненко назвал проституткой 52-летнего Тактарова за его высказывания о Кавказе.

— Не трогайте Джона Рембо, — подписал отрывок фильма «Рэмбо» в своем Instagram Тактаров. — Вы не прошли, что он прошел. Вы не были в его мокасинах. А тыкать в него пальцем героем не станешь. Сегодня умер один бывший боец... Умер в моих глазах... Возможно его очень попросили это записать... возможно. Но теперь уже все равно. Он умер.

Александр Емельяненко назвал Тактарова проституткой за его высказывания о Кавказе?

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B_QAkPvp4Qz/

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