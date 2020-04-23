Тактаров высказался по поводу оскорбительного видео Емельяненко

Бывший боец ММА Олег Тактаров во время прямого эфира в Instagram в очередной раз коснулся темы оскорбительного видео от Александра Емельяненко.

Ранее 38-летний Емельяненко назвал проституткой 52-летнего Тактароваза его высказывания о Кавказе.

«Он опустился в моих глазах. Я его всегда поддерживал, и брата его, когда все отвернулись. Когда была тема про детские бои тема. Я никогда не переобуваюсь и не извиняюсь. Сидит балбес. От него брат отказался», — сказал Тактаров.