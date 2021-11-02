Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка американцев Майкла Чендлера и Джастина Гэтжи.

«Шансы 50 на 50, — приводит слова Нурмагомедова SportsKeeda. -Майкл и Джастин устроят зрелище. Не думаю, что кто-нибудь сможет предсказать победителя этого поединка. Они оба обладают тяжелым ударом, у обоих хорошая борьба. Единственное, Гэтжи превосходит Чендлера в ударах ногами. Во всем остальном они на одном уровне».

Бой Гэтжи с Чендлером состоится 6 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 268.