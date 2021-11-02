Нурмагомедов — о бое Чендлера и Гэтжи: «Они на одном уровне»
13:38
Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка американцев Майкла Чендлера и Джастина Гэтжи.
«Шансы 50 на 50, — приводит слова Нурмагомедова SportsKeeda. -Майкл и Джастин устроят зрелище. Не думаю, что кто-нибудь сможет предсказать победителя этого поединка. Они оба обладают тяжелым ударом, у обоих хорошая борьба. Единственное, Гэтжи превосходит Чендлера в ударах ногами. Во всем остальном они на одном уровне».
Бой Гэтжи с Чендлером состоится 6 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 268.
Дополнительная информация:
https://www.sportskeeda.com/mma/news-ufc-268-khabib-nurmagomedov-previews-justin-gaethje-vs-michael-chandler-names-advantage-the-highlight-opponent
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