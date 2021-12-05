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Физиев вызвал на бой знаменитого киноактера после победы над Ридделлом

12:12
Рафаэль Физиев.
Рафаэль Физиев.
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Легковес UFC Рафаэль Физиев поделился эмоциями после победы над Брэдом Ридделлом на турнире UFC Vegas 44 в Лас-Вегасе. В третьем раунде Физиев нанес удар ногой с разворота в голову, после которого новозеландец упал, и бой был остановлен.

«Все это от Всевышнего. Он дает мне силы, он каждый день дает мне время на тренировки и все остальное. Как-то так, — сказал Физиев в октагон-интервью после боя. — Такой ли бой ожидал? Я люблю Брэда Ридделла. Когда мы познакомились, он понравился мне с первой секунды. Он очень хороший и добрый человек. Я многому научился у него и ранее, и сегодня. Надеюсь, он вернется.

Я ждал этого момента [с нокаутом] три раунда. Я не бил с разворота, не закручивался, ведь знал, что когда он пойдет в ту сторону, то опустит руки и не будет ожидать удара с разворота. Иногда такое бывает.

Не хочу никого вызывать. Просто дайте мне три месяца, и я буду опять готов биться. Да, у здесь есть одна легенда. Может, он захочет побиться со мной? Его зовут Винс Вон. Я люблю его (Вон присутствовал в зале. — Прим. «СЭ»)".

Теперь на счету 28-летнего Физиева 11 побед и 1 поражение.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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