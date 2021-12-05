Емельяненко рассказал, что посетил калийную шахту «Уралкалия»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в своем Instagram опубликовал новую фотографию.

На снимке спортсмен стоит в калийной шахте, которая расположена в Березняках.

«С утра спустились в калийную шахту «Уралкалия» на глубину 400 метров», — подписал фото боец.