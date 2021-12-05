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Емельяненко рассказал, что посетил калийную шахту «Уралкалия»

12:36
Александр Емельяненко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александр Емельяненко в своем Instagram опубликовал новую фотографию.

На снимке спортсмен стоит в калийной шахте, которая расположена в Березняках.

«С утра спустились в калийную шахту «Уралкалия» на глубину 400 метров», — подписал фото боец.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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