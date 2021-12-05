Боец UFC Брансон: «Никогда не поставлю деньги против Альдо, даже если он подерется с Нганну»
11:45
Американский средневес UFC Дерек Брансон отреагировал на победу бразильца Жозе Альдо над Робом Фонтом.
«Никогда не поставлю деньги против Жозе Альдо, даже если он подерется с Фрэнсисом Нганну», — написал Брансон в Twitter.
Альдо в статусе аутсайдера уверенно выиграл у Фонта единогласным решением судей. Бойцы легчайшего дивизиона сразились в ночь на 5 декабря в США в главном событии UFC Vegas 44. На счету 35-летнего Альдо 31 победа и 7 поражений.
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