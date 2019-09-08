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«Никто и не сомневался». Шапи о победе Хабиба

02:22
История в Instagram Магомеда-Шапи Сулейманова. Фото instagram.com/shapi_777
История в Instagram Магомеда-Шапи Сулейманова. Фото instagram.com/shapi_777
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Нападающий «Краснодара»Магомед-Шапи Сулейманов доволен победой Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. Бой состоялся в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби.

«Никто и не сомневался», — написал Сулейманов в Instagram.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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