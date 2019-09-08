«Никто и не сомневался». Шапи о победе Хабиба

Нападающий «Краснодара»Магомед-Шапи Сулейманов доволен победой Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. Бой состоялся в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби.

«Никто и не сомневался», — написал Сулейманов в Instagram.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция