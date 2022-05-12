Полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) опубликовал в Twitter фотографии, на которых Хабиб Нурмагомедов (29-0) душит Дастина Порье (28-7), а Чарльз Оливейра (33-8) — Джастина Гэтжи (23-4).

«Эти ребята — полный отстой. Хабиб сбежал сразу после того, как победил этих убогих. О чем это вам говорит?» — прокомментировал фотографии Диас.

Спустя минуту Диас отредактировал запись, оставив лишь слова: «Эти парни — отстой».

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3). В следующем поединке он может встретиться с Майклом Чендлером (23-7) 30 июля на UFC 277 в Лас-Вегасе, США.