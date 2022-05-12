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Сегодня, 12:08

Ник Максимов: «Я готов драться с этим болваном Хамзатом Чимаевым»

Ник Максимов заявил, что готов драться с Хамзатом Чимаевым
Давид Хачатрян
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24-летний американский средневес Ник Максимов (8-0) заявил о готовности драться с непобежденным полусредневесом Хамзатом Чимаевым (11-0), назвав его «болваном».

«Я готов драться с этим болваном, — сказал Максимов на пресс-конференции перед турниром UFC on ESPN 36. — Не понимаю, почему все так беспокоятся о нем. Да, он хороший боец, в UFC нет плохих бойцов. Так что я готов».

Максимов проведет бой 14 мая на UFC on ESPN 36 в Лас-Вегасе против Андре Петроски (7-1).

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

Хамзат Чимаев
ММА
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