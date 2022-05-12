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Хабиб: «Неважно, насколько хорош Оливейра, Ислам все равно лучше. Просто запомните эти слова»

Хабиб считает, что Махачем сильнее Чарльза Оливейры
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) дал прогноз на потенциальный поединок Чарльза Оливейры (33-8) и Ислама Махачева (22-1). По мнению россиянина, бой продлится не дольше трех раундов.
«Мой прогноз — поединок продлится максимум три раунда. Неважно, насколько хорош Чарльз Оливейра, Ислам все равно лучше. Просто запомните эти слова», — написал Нурмагомедов в соцсетях.
Махачев в последнем бою победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.
Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец не получил титул чемпиона из-за того, что провалил взвешивание накануне турнира.
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
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