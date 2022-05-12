Хабиб: «Неважно, насколько хорош Оливейра, Ислам все равно лучше. Просто запомните эти слова»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) дал прогноз на потенциальный поединок Чарльза Оливейры (33-8) и Ислама Махачева (22-1). По мнению россиянина, бой продлится не дольше трех раундов.

«Мой прогноз — поединок продлится максимум три раунда. Неважно, насколько хорош Чарльз Оливейра, Ислам все равно лучше. Просто запомните эти слова», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Махачев в последнем бою победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.