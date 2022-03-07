Нейт Диас назвал имя соперника для его последнего боя в UFC

Американский боец UFC Нейт Диас (20-13) обратился к главе UFC Дане Уайту с просьбой дать ему бой против Дастина Порье (28-7). Этот бой, по словам Диаса, станет для него последним в UFC.

«Я готов к последнему бою в UFC. Дана Уайт, этот парень [Порье] утверждает, что он готов [провести со мной бой], так что давайте попробуем сделать это дерьмо. Я готов к этому», — написал Диас в Instagram, опубликовав фотографию своего face-to-face с Порье.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3). Порье 11 декабря на UFC 269 проиграл чемпиону UFC в легком весе Чарльзу Оливейре (32-8) в третьем раунде. Бразилец выиграл сабмишном (удушение сзади).

(Давид Хачатрян)