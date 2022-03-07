Магомедов победил Матевосяна на ACA 137 и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе

В Краснодаре 6 марта завершился турнир АСА 137, главным событием которого стал титульный бой в полутяжелом весе между чемпионом Муслимом Магомедовым (11-0) и претендентом Григором Матевосяном (9-3). Магомедов одержал победу в четвертом раунде, победив Матевосяна сабмишном (кимура). Магомедов защитил титул АСА в полутяжелом весе, доведя свою серию побед до 11 поединков.

Магомедов остается непобежденным бойцом. За свою карьеру он дважды побеждал сабмишном. В прошлый раз — 5 мая 2018 года, задушив сзади Асылжана Бакытжанулы во втором раунде на ACB 86. Матевосян прервал свою серию побед из 9 боев. В прошлый раз Матевосян проигрывал Адаму Богатыреву 19 мая 2017 года на Tech-Krep FC Prime Selection 15, уступив единогласным решением судей.

(Давид Хачатрян)