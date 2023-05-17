Нейт Диас: «Надеюсь, Леон Эдвардс удержит титул чемпиона UFC, он этого заслуживает»

Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) похвалил действующего чемпиона в полусреднем весе Леона Эдвардса (21-3), подчеркнув, что он заслуживает пояс.

«Он отличный боец. Будет здорово, если он удержит титул чемпиона UFC в полусреднем весе, он этого заслуживает. Он много тренируется и много работает», — сказал Диас в интервью MMA Junkie.

Диас проиграл Эдвардсу единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) 12 июня 2021-го на UFC 263 в Глендейле, США. Однако в пятом раунде Диас был близок к тому, чтобы нокаутировать британца.