Сантьяго Понзиниббио рассказал, почему ставит на Эдвардса в бою с Ковингтоном

Аргентинский боец UFC Сантьяго Понзиниббио (29-7) заявил, что второй номер рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) не заслуживает драться за титул.

«Мне нравится Эдвардс, и я ставлю на него [в бою с Ковингтоном], — сказал Понзиниббио в интервью MMA Junkie. — У него очень хорошая ударная техника. Он показал это против Камару [Усмана]. У него отличная ударка и очень хорошая защита. Он сильно улучшил свои навыки в грэпплинге. Он хорош везде, поэтому я вижу его фаворитом.

Я не считаю, что Колби справедливо получил титульный шанс. Это неправильно, потому что Колби Ковингтон — боец, который всегда отказывается от боев. Даже когда он был здесь [в American Top Team]. Он отказывается от кучи боев и дерется, когда хочет, и я считаю, что есть бойцы, которые прилагают больше усилий и имеют более весомые доводы драться за пояс».

Эдвардс победил Камару Усмана (20-3) в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.