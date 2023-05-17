Ян Блахович подерется с Алексом Перейрой на UFC 291

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Экс-чемпион полутяжелого веса UFC Ян Блахович (29-9) проведет бой с экс-чемпионом среднего веса Алексом Перейрой (7-2), сообщил глава UFC Дана Уайт.

Поединок станет соглавным событием турнира UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Прошлый бой Блаховича и Магомеда Анкалаева (18-1) завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Бой состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Исраэль Адесанья (24-2) нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.