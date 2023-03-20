Дана Уайт: «Чимаев будет драться в среднем весе против бойца из топ-3»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что следующий поединок непобежденный боец Хамзат Чимаев (12-0) проведет в среднем весе против топового оппонента.

«Хамзат будет драться в среднем весе. Он в том положении, когда ему нужно драться с парнями из топ-3», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

