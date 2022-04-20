«В следующем бою я исправлю ошибки». Немков выступил с заявлением после боя с Андерсоном

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (14-2) считает правильным решение лиги дать ему возможность провести еще один бой против финалиста Гран-при Кори Андерсона (16-5).

«Спасибо большое всем за поддержку! С моим глазом все хорошо, кость цела! Дать нам возможность провести еще один бой — это правильное решение со стороны лиги! В следующем бою я исправлю те ошибки, что были и оставлю пояс у себя!», — написал российский боец в соцсетях.

Немков провел бой с Андерсоном 15 апреля в со-главном событии турнира Bellator 277. Финал Гран-при Bellator завершился в 3-м раунде. За 5 секунд до конца 3-го из 5 раундов бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. Бой был признан несостоявшимся.