Александр Романов получил нового соперника на UFC Fight Night 205

Романов подерется с Шерманом на UFC Fight Night 205

Непобежденный молдавский тяжеловес UFC Александр Романов (15-0) проведет бой против американца Чейза Шермана (15-9), который заменит травмированного Таннера Босера (20-8) 24 апреля на UFC Fight Night 205 в Лас-Вегасе. Об этом сообщил журналист MMA Fighting Майк Хек.

Романов провел в UFC 4 боя, 3 из которых выиграл досрочно.

В последнем поединке он одолел Джареда Вандераа (12-7) техническим нокаутом во втором раунде 9 октября 2021 года на UFC Fight Night 194.

Шерман идет на серии из 3 поражений. В прошлом бою он проиграл сабмишном в первом раунде Джейку Коллиеру (13-6) на UFC on ESPN 32. Турнир состоялся 15 января в Лас-Вегасе.