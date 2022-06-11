Немков: «Анкалаеву будет сложно и с Прохазкой, и с Гловером»

Немков прокомментировал возможный поединок Анкалаева с одним из участников титульного боя на UFC 275

Российский боец Bellator Вадим Немков рассказал, что думает о возможном поединке Магомеда Анкалаева с одним из участников титульного боя на UFC 275. Сообщалось, что победитель пары Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка сразится с лучшим в бою Магомед Анкалаев — Энтони Смит.

«Станут ли Гловер или Прохазка проблемой для Анкалаева? Конечно, потому что это серьезный уровень. Каждый боец, каждый соперник — проблема. Сложно будет и с Иржи, и с Гловером», — цитирует Немкова «Чемпионат».

В соглавном событии вечера на турнире UFC 275 Валентина Шевченко встретится с Тайлой Сантос за пояс в женском легчайшем весе.