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Сегодня, 11:19

Сидорин прокомментировал поражение Пираева от Аббасова

Сергей Разин
корреспондент
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Рефери и тренер Александр Сидорин поделился мнением о поражении Марифа Пираева от чемпиона AMC Fight Nights в легком весе Наримана Аббасова.

«После второго раунда Пираев находился в состоянии гроги. Я спросил его тренеров, будут ли они продолжать бой. Они ответили, что будут продолжать. Я вышел на середину, но, слава Богу, здравый смысл победил. Бой можно было остановить раньше, выбросить полотенце, чтобы сохранить здоровье Марифу», — приводит слова Сидорина Metaratings.ru.

10 июня в Москве Нариман Аббасов победил техническим нокаутом во втором раунде Марифа Пираева в главном бою на AMC Fight Nights 112. Секунданты Пираева не выпустили бойца на третий раунд.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sidorin-prokommentiroval-porazenie-piraeva-ot-abbasova-na-amc-fight-nights-112-40327/
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