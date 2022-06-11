Сидорин прокомментировал поражение Пираева от Аббасова

Рефери и тренер Александр Сидорин поделился мнением о поражении Марифа Пираева от чемпиона AMC Fight Nights в легком весе Наримана Аббасова.

«После второго раунда Пираев находился в состоянии гроги. Я спросил его тренеров, будут ли они продолжать бой. Они ответили, что будут продолжать. Я вышел на середину, но, слава Богу, здравый смысл победил. Бой можно было остановить раньше, выбросить полотенце, чтобы сохранить здоровье Марифу», — приводит слова Сидорина Metaratings.ru.

10 июня в Москве Нариман Аббасов победил техническим нокаутом во втором раунде Марифа Пираева в главном бою на AMC Fight Nights 112. Секунданты Пираева не выпустили бойца на третий раунд.