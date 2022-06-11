Штырков поделился ожиданиями от боя Шевченко против Сантос на UFC 275

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков рассказал, чего ждет от соглавного боя турнира UFC 275, в котором Валентина Шевченко будет защищать чемпионский титул в наилегчайшем женском весе в бою против бразильянки Тайлы Сантос.

«Что касается поединка Шевченко и Сантос, я ставлю, конечно, на пулю. Думаю, в этом бою будет досрочная победа, наверное, раунд третий. Удивить, как принято говорить, может любой боец, но уровень оппозиции у Валентины в этом бою, откровенно говоря, не очень. На опыте, на технике в стойке она перебьет свою соперницу. Уровень их несравним. Если казусов не будет, конечно. Как говорится, клетка покажет, но я ставлю на досрочную победу Шевченко во втором или третьем раундах», — цитирует Штыркова «Чемпионат».

Турнир пройдет в ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре.