Немков одержал победу над Ромеро в главном бою Bellator 297

Российский боец ММА Вадим Немков одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро в главном бою Bellator 297.

Бой прошел пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 49-46, 49-46, 49-46.

Немков защитил свой титул чемпиона лиги в полутяжелом весе. 30-летний Немков одержал 17 побед в ММА, потерпел 2 поражения и один бой признан несостоявшимся. На счету 46-летнего Ромеро 15 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах.

Беспроигрышная серия Немкова длится с июня 2016 года.