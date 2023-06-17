Немков — о Ромеро: «У него крепкая голова и он очень сильный для своих лет»

Российский боец ММА Вадим Немков высказался о своем сопернике кубинце Йоэле Ромеро после победы в главном бою Bellator 297.

Россиянин победил единогласным решением судей и защитил свой титул чемпиона лиги в полутяжелом весе.

«Для меня гордость побывать в клетке с Ромеро. У него крепкая голова и он очень сильный для своих лет. Я им восхищаюсь», — сказал Немков после боя.

30-летний Немков одержал 17 побед в ММА, потерпел 2 поражения и один бой признан несостоявшимся. На счету 46-летнего Ромеро 15 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах.

Беспроигрышная серия Немкова длится с июня 2016 года.