«Не хочу стать инвалидом». Хабиб рассказал, что скоро завершит карьеру

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается еще очень долго продолжать карьеру.

— Я не вижу вариант, при котором будут драться в 35 лет, — сказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ». — Может, какие-то показательные выступления, но не профессиональный спорт.

Сейчас я нахожусь на пике своих возможностей и славы. Но я понимаю, что это не может длиться вечно.

За свою карьеру я провел 28 боев. Скоро будет 29-й. Еще было несколько лет любительской карьеры. И за это время я получил очень маленький ущерб. Очень мало ударов получил. В этом плане мне очень повезло. Я хотел бы, чтобы я сохранился. Не хочу стать инвалидом.