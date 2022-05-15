Названы бойцы, получившие бонусы по итогам UFC on ESPN 36

UFC объявила имена бойцов, которые получили бонус в размере 50 тысяч долларов по итогам UFC on ESPN 36.

Денежный приз за «Выступление вечера» получили Райан Спэнн (20-7)), который оформили досрочную победу над Ионом Куцелабой (16-7) в 1-м раунде, и дебютант Мануэль Торрес (13-2), который отправил Фрэнка Камачо (22-10) в технический нокаут в 1-м раунде. Кэтлин Чукагян (18-4) и Аманда Рибас (11-3) удостоены бонуса «Бой вечера».

Турнир UFC on ESPN 36 состоялся 15 мая в Лас-Вегасе, США.