Все результаты турнира UFC on ESPN 36

В Лас-Вегасе, Невада состоялся турнир UFC on ESPN 36, в главном бою которого Ян Блахович (29-9) победил Александра Ракича (14-3) техническим нокаутом в третьем раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Полутяжелый вес: Ян Блахович (Польша) победил Александра Ракича (Австрия) — ТКО, 3-й раунд.

Полутяжелый вес: Райан Спэнн (США) победил Иона Куцелабу (Молдова) — сабмишн, 1-й раунд.

Легчайший вес: Дэйви Грант (Англия) победил Луиса Смолку (США) — КО, 3-й раунд.

Наилегчайший вес: Кэтлин Чукагян (США) победила Аманду Рибас (Бразилия) — Раздельное решение судей.

Легкий вес: Мануэль Торрес (Мексика) победил Фрэнка Камачо (Сайпан) — ТКО, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Аллан Насименту (Бразилия) победил Джейка Хэдли (Англия) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Вивиан Араужу (Бразилия) победила Андреу Ли (США) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Майкл Джонсон (США) победил Алана Патрика (Бразилия) — КО, 2-й раунд.

Минимальный вес: Вирна Яндироба (Бразилия) победила Анджелу Хилл (США) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Тацуро Таира (Япония) победил Карлоса Канделарио (США) — Единогласное решение судей.

Средний вес: Андре Петроски (США) победил Ника Максимова (США) — ТКО, 1-й раунд.