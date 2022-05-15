«Приезжайте драться с нами в Бразилию». Тренер Оливейры выдвинул ультиматум Нурмагомедову и Махачеву

Тренер Чарльза Оливейры Диего Лима ответил на недавние требования Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Нурмагомедов призвал руководство UFC провести бой между Махачевым и Оливейрой за вакантный титул чемпиона в легком весе в Абу-Даби в октябре этого года. Однако, по мнению Лимы, поединок должен состояться в Бразилии.

«На самом деле, я думаю, что все возможно, — сказал Лима AG Fight (с португальского языка на английский перевел ютуб-канал Brazilian MMA Legends). — Мы работаем на UFC. Но я... Диего Лима, тренер, главный тренер... Человек, который изо всех сил старается позаботиться о карьере Чарльза... Почему не в Бразилии? Чарльз — чемпион. С каждым новым боем Чарльз творит все больше истории. Так почему же Хабиб говорит о [бое] против... Махачева в Абу-Даби? Нет, мы бы хотели, чтобы Чарльз дрался в Бразилии».

«Итак, давайте проведем бой в Бразилии. Приезжайте драться с нами в Бразилию».

На счету Махачева 22 победы и 1 поражение. Россиянин идет на серии из 10-ти побед.

У Оливейры 33 победы, 8 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.