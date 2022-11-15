Менеджер Исмаилова: «Мага написал мне в СИЗО: «Не засиживайся там, а то приду за тобой и за уши вытащу!»

Менеджер бойца ММА Магомеда Исмаилова Азамат Бостанов через своего адвоката Дениса Спицына рассказал «СЭ» о поддержке со стороны бойцов и других представителей ММА-индустрии.

Бостанов с января этого года находится в СИЗО. Он обвиняется в изнасиловании своей супруги Лауры, а также причинению тяжкого вреда ее здоровью. Хотя Лаура утверждает, что никакого изнасилования не было. Об этом она заверила следствие, а на днях выпустила соответствующее видеообращение.

«Я стараюсь следить за индустрией по мере возможностей — у нас в камере есть телевизор и удается смотреть турниры, — отметил Бостанов. — Из того, что видел в последнее время — очень понравился турнир АСА — бои Биберта и Гончарова, а так же главный бой Вартанян — Раисов — ребята показали очень сильные противостояния. Из ближайших поединков жду боя Минеева, ну и, конечно же, противостояние Исмаилов — Шлеменко. Расстроился, когда Емельяненко проиграл [Дацику] - надеялся, что бой сложится для него иначе.

Что касается поддержки спортсменов — с самого начала, как я оказался в этой ситуации, рядом со мной были и остаются Камил Гаджиев и Шарип Алиев. Они помогают как мне, так и моей семье. Магомед Исмаилов пишет письма, подбадривает меня своим искрометным юмором — как-то написал мне — «ты давай не засиживайся там, а то я сам за тобой приду и за уши оттуда вытащу». Безусловно, поддержка — это самое важное, что тут может быть.

Вова Минеев постоянно на связи с моим отцом, Александр Емельяненко помогает моей семье, как и многие другие ребята. Леша Махно, Шовхал Чурчаев, Дауд Стханский, Альберт Дураев, Макс Давыдов — все эти люди в той или иной степени меня поддерживают, не забывают обо мне. Стараюсь не забыть упомянуть никого — ребята большие молодцы — знают, что я оказался в нелегкой ситуации, и помогают как мне, так и моим родителям и дочке, за что всем огромное спасибо».