Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Нагибин нокаутировал Тавареса

20:11

На турнире RCC9 в Екатеринбурге российский боец ММА Тимур Нагибин победил бразильца Тиагу Тавареса. Этот поединок был со-главным боем соревнований.

Бой прошел в рамках весовой категории до 70,3 кг. Нагибин нокаутировал соперника в третьем раунде. 27-летний россиянин одержал 18 побед в ММА при пяти поражениях. Еще один бой был признан несостоявшимся. 36-летний бразилец потерпел 11-е поражение при 24 победах и одной ничьей.

Читайте также

Молодой форвард «Авангарда» уехал в НХЛ со скандалом, ведущий защитник «Автомобилиста» отказался ехать в «Ванкувер»
Певица показала фото гигантской груди перед операцией по уменьшению
Что можно и нельзя делать в первую пасхальную неделю
Госдеп заявил о желании Байдена обсудить с Путиным стабилизацию отношений РФ и США

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд