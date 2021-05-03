Нагибин нокаутировал Тавареса

На турнире RCC9 в Екатеринбурге российский боец ММА Тимур Нагибин победил бразильца Тиагу Тавареса. Этот поединок был со-главным боем соревнований.

Бой прошел в рамках весовой категории до 70,3 кг. Нагибин нокаутировал соперника в третьем раунде. 27-летний россиянин одержал 18 побед в ММА при пяти поражениях. Еще один бой был признан несостоявшимся. 36-летний бразилец потерпел 11-е поражение при 24 победах и одной ничьей.