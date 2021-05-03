Лаврентьев — о победе над Диасом: «Я не удовлетворен своим боем»
19:52
Российский боец ММА Денис Лаврентьев прокомментировал свое победное выступление в поединке с бразильцем Рафаэлем Диасом.
«Я не удовлетворен своим боем, победой. Хоть я и победил единогласным решением судей, но, тем не менее, я не удовлетворен, так как я должен был закончить бой досрочно», — сказал Лаврентьев в беседе с «СЭ» после боя.
Денис Лаврентьев и Рафаэль Диас встретились на турнире RCC 9 в Екатеринбурге. Друг бойца Петра Яна 32-летний выиграл поединок по итогам трех раундов.
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