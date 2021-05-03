Василевский победил Андраде в главном поединке RCC9
20:44
На турнире RCC9 в Екатеринбурге российский боец ММА Вячеслав Василевский победил бразильца Вискарди Андраде. Этот поединок был главным боем соревнований.
Поединок прошел в весовой категории до 83,9 кг. Василевский победил единогласным решением судей. 32-летний россиянин одержал 35 побед в ММА при восьми поражениях. У 37-летнего бразильца 22 победы и девять поражений.
Читайте также
Молодой форвард «Авангарда» уехал в НХЛ со скандалом, ведущий защитник «Автомобилиста» отказался ехать в «Ванкувер»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю