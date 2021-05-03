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Василевский победил Андраде в главном поединке RCC9

20:44
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На турнире RCC9 в Екатеринбурге российский боец ММА Вячеслав Василевский победил бразильца Вискарди Андраде. Этот поединок был главным боем соревнований.

Поединок прошел в весовой категории до 83,9 кг. Василевский победил единогласным решением судей. 32-летний россиянин одержал 35 побед в ММА при восьми поражениях. У 37-летнего бразильца 22 победы и девять поражений.

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