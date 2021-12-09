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«Надо на улице разбираться, а не в клетке». Завуров — о конфликте между А. Емельяненко и Гусейновым

Глава лиги EFC высказался о конфликте между Александром Емельяненко и Гусейновым
20:50
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент лиги EFC Шамиль Завуров прокомментировал конфликт, который возник между тяжеловесом Александром Емельяненко и средневесом Артуром Гусейновым.

«Может все закончиться за пределами клетки, если не организовать им бой? Пускай там и закончится, — сказал Завуров журналистам после церемонии взвешивания участников турнира EFC 43. — Я думаю, что все до этого и долго. Не тот вариант, когда нужно в клетке разбираться. Надо на улице разбираться».

Гусейнов, который в настоящее время является бойцом лиги EFC, назвал выступление Емельяненко в бою против Марсио Сантоса позором и стыдом. Тяжеловес ответил, что Гусейнов — дагестанская свинья.

Изначально конфликт начался после слов Емельяненко о том, что на животе Гусейнова спасательный круг. Вдобавок он посоветовал средневесу завершить карьеру.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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