Президент лиги EFC Шамиль Завуров прокомментировал конфликт, который возник между тяжеловесом Александром Емельяненко и средневесом Артуром Гусейновым.

«Может все закончиться за пределами клетки, если не организовать им бой? Пускай там и закончится, — сказал Завуров журналистам после церемонии взвешивания участников турнира EFC 43. — Я думаю, что все до этого и долго. Не тот вариант, когда нужно в клетке разбираться. Надо на улице разбираться».

Гусейнов, который в настоящее время является бойцом лиги EFC, назвал выступление Емельяненко в бою против Марсио Сантоса позором и стыдом. Тяжеловес ответил, что Гусейнов — дагестанская свинья.

Изначально конфликт начался после слов Емельяненко о том, что на животе Гусейнова спасательный круг. Вдобавок он посоветовал средневесу завершить карьеру.