Российский боец MMA Вадим Немков поднялся на вторую строчку рейтинга P4P Bellator — списка лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Также в топ-10 рейтинга P4P вошел россиянин Валентин Молдавский, расположившись на 10-м месте.

Возглавляет рейтинг чемпиону Bellator в полулегкой весовой категории американец Эй Джею Макки.

Напомним, что 19 декабря Немков проведет бой против бразильца Кайо Фелипе Биттенкорта да Силвы.

На счету 34-летнего россиянина 30 побед, восемь поражений и одна ничья. В активе 30-летнего бразильца 14 побед и семь поражений.