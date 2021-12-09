Лига EFC пока не готова отпустить Гусейнова в AMC Fight Nights ради боя с Емельяненко

Президент EFC Шамиль Завуров ответил на вопрос о том, готова ли лига отпустить Артура Гусейнова в AMC Fight Nights ради проведения боя с Александром Емельяненко.

«Пока что у Гусейнова контракт с EFC. Наша лига в отпускает в том случае, когда боец дерется в Bellator или UFC. У нас такой договор есть. А тут мы сядем с Камилом Гаджиевым (президент AMC Fight Nights. — Прим. «СЭ») обсудим, и, если нам будет интересно, то отпустим, если не будет интереса, не отпустим. Пока что такого разговора не было, и пока что я даже от Камила не слышал, что он хочет организовать этот бой», — сказал Завуров журналистам после церемонии взвешивания участников турнира EFC 43.

Ранее между тяжеловесом Александром Емельяненко и средневесом Артуром Гусейновым вспыхнул жесткий конфликт в Сети.