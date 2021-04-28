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На блогера и бойца ММА Тарасова составили протокол за хулиганство из-за дебоша в поезде

19:16
Артем Тарасов. Фото Instagram
Артем Тарасов. Фото Instagram
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Полицейские составили протокол о мелком хулиганстве в отношении блогера и бойца ММА Артема Тарасова и его друга, которых задержали во вторник в Санкт-Петербурге на вокзале после инцидента в поезде из Москвы, сообщает ТАСС.

Сотрудниками Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» в отношении двух петербуржцев, устроивших драку на Московском вокзале.

По данной статье им грозит административный арест до 15 суток.

Во вторник вечером Тарасов сообщил в Instagram, что его вместе с другом Никитой Солониным доставили в отдел полиции на Московском вокзале в Петербурге. В среду в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что от персонала поезда, который ехал из Москвы в Петербург, поступило сообщение о драке. По версии полиции, Тарасов и Солонин оскорбляли пассажира поезда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и выражались нецензурной бранью.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11267801

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