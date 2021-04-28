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Усман вызвал на бой Джейка Пола

20:22
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман готов подраться с видеоблогером Джейком Полом, который недавно нокаутировал экс-бойца UFC Бена Аскрена.

«Если все претенденты так и не смогут показать что-то в бою со мной, тогда я выступлю против одного из этих ребят, считающих, что они умеют боксировать. Выбью из Джейка Пола все дерьмо», — приводит слова Усмана MMA Junkie.

Напомним, в минувшие выходные Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля и защитил титул в полусреднем весе.

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