Усман вызвал на бой Джейка Пола
20:22
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман готов подраться с видеоблогером Джейком Полом, который недавно нокаутировал экс-бойца UFC Бена Аскрена.
«Если все претенденты так и не смогут показать что-то в бою со мной, тогда я выступлю против одного из этих ребят, считающих, что они умеют боксировать. Выбью из Джейка Пола все дерьмо», — приводит слова Усмана MMA Junkie.
Напомним, в минувшие выходные Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля и защитил титул в полусреднем весе.
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