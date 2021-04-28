Усман вызвал на бой Джейка Пола

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман готов подраться с видеоблогером Джейком Полом, который недавно нокаутировал экс-бойца UFC Бена Аскрена.

«Если все претенденты так и не смогут показать что-то в бою со мной, тогда я выступлю против одного из этих ребят, считающих, что они умеют боксировать. Выбью из Джейка Пола все дерьмо», — приводит слова Усмана MMA Junkie.

Напомним, в минувшие выходные Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля и защитил титул в полусреднем весе.