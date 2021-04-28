Богатов проведет бой с Гаирбековым на турнире BRAVE CF 51

Бой между российскими бойцами Романом Богатовым и Абдулмуталипом Гаирбековым состоится на турнире BRAVE CF 51 в Минске 4 мая, сообщает пресс-служба организации. Поединок пройдет в полулекгом весе.

На счету Богатова 11 побед и 1 поражение в ММА. Ранее он был чемпионом М-1 в легком весе, после чего перешел в UFC. Там россиянин провел один бой, проиграв единогласным решением судей бразильцу Леонардо Сантосу. У Гаирбекова 15 побед, два поражения и одна ничья. Он не проигрывал с 2012 года