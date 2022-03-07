Камил Гаджиев поздравил Хабиба Нурмагомедова с включением его в Зал славы UFC

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на решение UFC включить россиянина Хабиба Нурмагомедова (29-0) в Зал славы UFC. Также Гаджиев поздравил его, не забыв поблагодарить отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова.

«Сегодня Хабиб Нурмагомедов занял свое законное место в зале славы UFC, — написал Гаджиев в Instagram. — И в этой связи помимо самого Хабиба хочу отметить еще двоих людей, сделавших свой большой вклад в случившееся!

В первую очередь это отец чемпиона Абдулманап Нурмагомедов! Если говорить о мировой истории ММА, то именно он тот россиянин, чье имя должно упоминаться в первую очередь! Сделанный им вклад еще долгие годы будет приносить свои плоды и результаты для атлетов и для нас, болельщиков!

А мой второй герой, сегодня в очередной раз продемонстрировавший свои высокие человеческие качества, — это Дана Уайт. Все знают его как большого профессионала, но в непростое для российского спорта время принять решение о включении нашего чемпиона Хабиба в особую категорию атлетов — это поступок, говорящий о Дане как о принципиальном человеке, мужчине! Еще раз поздравляю всех российских болельщиков!»

Нурмагомедов стал первым бойцом, которого включили в Зал славы UFC в 2022 году. Об этом стало известно во время турнира UFC 272.